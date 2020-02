37 procent van meldingen verkrachting leidt tot aangifte

Verdachten van verkrachting gaan vaak vrijuit. In 2019 leidde 37 procent van de meldingen bij de politie tot een aangifte en dat is iets minder dan de jaren ervoor, meldt het AD dat cijfers opvroeg bij politie, justitie en rechtbanken.

Slachtoffers klagen volgens de krant dat ze niet worden gehoord of geloofd. "De afgelopen jaren hebben we soms fouten gemaakt of verkeerde prioriteiten gesteld", erkent Yet van Mastrigt, zedenexpert bij de Nationale Politie.

Van de aangiften die wel wel naar het Openbaar Ministerie gingen, werd bijna 58 procent geseponeerd. In zedenzaken is bewijs regelmatig lastig, zegt een OM-woordvoerder tegen het AD. Rechtbanken behandelden tot oktober 2019 in totaal 172 verkrachtingszaken. In 102 zaken volgde een veroordeling, de hoogste straf was zes jaar.