Aziatische beurzen winnen terrein

De Aziatische aandelenbeurzen wonnen dinsdag terrein. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street en hielden de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus in de gaten. Het aantal doden door het virus in China is gestegen tot meer dan duizend mensen, maar het aantal nieuwe besmettingen nam af vergeleken met een dag eerder. In Japan was de beurs gesloten vanwege een nationale feestdag.

De beursgraadmeter in Shanghai ging tussentijds 0,7 procent vooruit. In China zijn inmiddels 42.638 mensen besmet met het coronavirus. In de province Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, zijn volgens de autoriteiten 31.728 mensen besmet. Dat is een stijging van 2097 gevallen, maar beduidend minder dan de ruim 3000 nieuwe gevallen van een dag eerder.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde 1,4 procent hoger. Vooral de technologiebedrijven waren in trek in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse sectorgenoten. De Chinese techgigant Tencent won 2,3 procent. Geely kreeg er 6 procent bij. De Chinese automaker kondigde aan gesprekken te voeren om de banden met het Zweedse Volvo te versterken. De Kospi in Seoul dikte 1 procent aan en de Australische All Ordinaries in Sydney eindigde met een winst van 0,6 procent.