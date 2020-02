Dodental door coronavirus boven de duizend

Het aantal doden door het nieuwe coronavirus is gestegen tot meer dan duizend. De autoriteiten in China maakten dinsdag bekend dat er opnieuw 108 mensen zijn overleden als gevolg van het virus. De gezondheidscommissie in de provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, had eerder 103 doden gemeld.

Het totaal aantal doden is daarmee op 1016 gekomen, meldt de nationale gezondheidscommissie. Van de ruim duizend dodelijke slachtoffers zijn er 974 in de provincie Hubei gemeld. In de rest van China zijn 40 mensen overleden aan het virus, daarnaast is er een dode in Hongkong en een op de Filipijnen.

In Hubei zijn volgens de autoriteiten 31.728 mensen besmet. Dat is een stijging van 2097 gevallen, maar beduidend minder dan de ruim 3000 nieuwe gevallen van een dag eerder. Er is wel nog sprake van 16.687 verdachte gevallen in de provincie. In heel China zijn 42.638 mensen besmet.

In de door het virus getroffen provincie zijn twee hoge gezondheidsfunctionarissen van hun post gehaald, meldt de staatstelevisie CCTV. Er komt steeds meer kritiek op het gebrek aan transparantie en de trage reactie op de epidemie.

Buiten China zijn verder ruim driehonderd besmettingen vastgesteld in 24 andere landen. In Vietnam is het aantal besmettingen gestegen naar 15. Het meest recente geval betreft een drie maanden oude baby, meldt het ministerie van volksgezondheid. In San Diego werd het dertiende geval van het nieuwe coronavirus vastgesteld voor de VS. Dit was bij een man die was geëvacueerd uit Wuhan.