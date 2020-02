Sinn Féin: iedereen accepteert dat wij hebben gewonnen

De leider van Sinn Féin denkt dat "iedereen accepteert" dat haar partij de Ierse verkiezingen heeft gewonnen. "We zijn het grootste, in zoverre dat we de meeste stemmen hebben gekregen", zegt politica Mary Lou McDonald volgens omroep RTÉ.

De Ieren gingen zondag naar de stembus en de definitieve uitslag is nog niet bekend. Sinn Féin lijkt de meeste stemmen te hebben gekregen, maar wordt vermoedelijk niet de grootste partij. De linkse nationalisten kunnen volgens de laatste tussenstand rekenen op 37 van de 160 zetels in het parlement. Dat zijn er 14 meer dan bij de vorige landelijke verkiezing in 2016.

Sinn Féin was voorheen de politieke vleugel van de IRA, die tot in de jaren 90 met geweld probeerde de Britse heerschappij over Noord-Ierland te beëindigen. De partij presenteert zichzelf nu vooral als links alternatief.

"Mensen vertelden me dat ze op Sinn Féin stemmen omdat ze willen dat we gaan regeren", zegt partijleider McDonald. Ze wil graag een regering vormen met kleine partijen en de twee grote partijen Fianna Fáil en Fine Gael buiten de deur houden.