Sanders wil deel Democratische stemmen Iowa laten hertellen

Bernie Sanders, die ernaar streeft de presidentskandidaat van de Democratische Partij te worden voor de Amerikaanse verkiezingen, wil een hertelling van stemmen van de eerste voorverkiezing, in de staat Iowa. Hij heeft een verzoek ingediend om een gedeeltelijke hertelling van stemmen die Democraten een week geleden uitbrachten. Hij vermoedt dat hij in 28 districten is benadeeld.

De verkiezingen mondden uit in een chaos, vooral door technische storingen. Dinsdag zijn er voorverkiezingen in New Hampshire. President Trump houdt maandagavond een grote partijbijeenkomst in het centrum van Manchester (New Hampshire). In zijn Republikeinse Partij zijn er ook wel voorverkiezingen, maar die zorgen niet voor verrassingen. Trump krijgt naar verwachting van zijn partij de kans een poging te doen herkozen te worden.