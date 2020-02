Spaanse socialisten willen eren dictator Franco strafbaar stellen

De Spaanse sociaaldemocraten werken aan de aanpassing van het wetboek van strafrecht om het eren van dictator Francisco Franco (1892-1975) strafbaar te stellen. Een topvrouw van de regerende Socialistische Spaanse Arbeiders Partij (PSOE), Adriana Lastra, zei in een toespraak dat het goedpraten of vereren van het 'franquismo' een misdrijf zou moeten zijn. "In een democratie eren we geen dictators of tirannen", aldus Lastra".

Critici zien in de plannen een ingrijpende beperking van de vrijheid van meningsuiting. Over de rol van de uiterst conservatieve rooms-katholieke generaal in de burgeroorlog en over zijn politieke en economische erfenis zijn de meningen nog steeds verdeeld.

De aanvankelijk politiek ongeïnteresseerde generaal Franco werd in 1936 door een reeks omstandigheden de grote leider van een opstand van conservatieve militairen tegen de uiterst linkse regering van de republiek. Die stortte eind maart 1939 na een felle onderlinge strijd volledig in. De generaal regeerde autoritair tot zijn dood 36 jaar later.