'Meer gewonden door Iraanse aanval op Amerikanen in Irak'

Veel meer Amerikanen hebben letsel opgelopen bij een Iraanse raketaanval op een basis in Irak dan tot dusver bekend. Anonieme Amerikaanse functionarissen hebben tegen persbureau Reuters gezegd dat het er meer dan honderd zijn. Ze zeggen dat dit binnenkort in een rapport naar buiten komt. Het is veel meer dan de 64 gevallen van hersenletsel waar de Amerikaanse autoriteiten eerder over spraken.