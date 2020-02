Trump: coronavirus verdwijnt in april

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat het nieuwe coronavirus in april zal verdwijnen vanwege warmere weer. Op een verkiezingsbijeenkomst in New Hampshire zei hij: "Over het algemeen zorgt de warmte ervoor dat het virus weggaat."

Ook zei Trump in verband met het virus dat Amerika in een "uitstekende staat" is. Afgelopen vrijdag twitterde Trump al dat de Chinese president Xi Jinping succesvol zal zijn in het uitroeien van het virus, omdat er warmer weer aankomt en het virus daardoor zwakker wordt. Dit schreef hij na een telefoongesprek met zijn Chinese ambtsgenoot.

Sinds het nieuwe coronavirus in december opdook in de Chinese stad Wuhan, zijn 910 mensen eraan overleden en meer dan 40.000 mensen besmet. Op twee na vielen alle doden op het vasteland van China, de meesten in de provincie Hubei. In de Verenigde Staten zijn twaalf mensen besmet met het virus.