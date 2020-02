Politie Hongkong zoekt mensen die ontsnapten uit quarantaine

De minister van Volksgezondheid zei maandag dat in totaal negen mensen uit Hongkong hun aangewezen quarantaineterrein hadden verlaten, waarvan er twee nog niet gelokaliseerd zijn. "Ik herinner deze mensen eraan dat het overtreden van het quarantainebevel een strafbaar feit is", aldus de minister. Degene die de orders niet opvolgt, riskeert een maximale boete van 25.000 Hongkongse dollar (circa 3000 euro) en zes maanden gevangenisstraf.

In Hongkong zijn 1193 mensen veertien dagen afgezonderd van de buitenwereld nadat zij in het vasteland van China waren geweest. De meesten zitten in hun eigen huis, 35 mensen verblijven in hotels en 20 anderen werden naar voorzieningen van de overheid gestuurd. In Hongkong zijn 42 mensen besmet met het virus, en één iemand overleed eraan.

In Nederland zitten op dit moment vijftien mensen in quarantaine na hun evacuatie uit de Chinese stad Wuhan. Gezondheidsdienst GGD houdt hen in de gaten.