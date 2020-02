Oscarwinnaar Parasite gaat in meer zalen draaien

De Zuid-Koreaanse film Parasite is vanaf donderdag in 125 Nederlandse bioscopen te zien. Dat heeft distributeur September Films maandag bekendgemaakt. Twee maanden geleden draaide de film nog in 58 zalen.

Daarnaast zal de speciale zwartwitversie die regisseur Bong Joon Ho maakte voor het Filmfestival Rotterdam in 35 bioscopen te zien zijn. Parasite won vier Oscars, waaronder de prijzen voor beste film en beste regie. Het is voor het eerst in 92 jaar dat een niet-Engelstalige film de belangrijkste award bij de uitreiking heeft gewonnen. In Nederland trok de film tot nu toe 216.000 bezoekers. Het is daarmee de succesvolste Aziatische bioscoopfilm ooit in de Nederlandse bioscopen.

Parasite gaat over een arm gezin dat op slinkse wijze een plek weet te bemachtigen in het leven van een steenrijke familie. De zwarte komedie won al vele tientallen prijzen, waaronder de prestigieuze Gouden Palm tijdens het festival van Cannes en de Golden Globe voor beste buitenlandse productie van het jaar. Ook won de Koreaanse film de publieksprijs van het IFFR in Rotterdam.