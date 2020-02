Nederland wees Argentinië op 'truc' om Julio Poch op te pakken

Het OM opperde deze mogelijkheid in december 2008 tijdens een overleg in Nederland met de Argentijnen. Poch werd in september 2009 gearresteerd, in het Spaanse Valencia, om vervolgens door Spanje te worden uitgeleverd aan Argentinië. In zijn vroegere vaderland zat de Transavia-piloot acht jaar vast op verdenking van misdaden tijdens het bewind van de junta. De rechtbank daar sprak hem eind 2017 vrij maar de Argentijnse justitie ging in hoger beroep.

Grapperhaus schreef eerder nog aan de Kamer dat het verzoek van Argentinië om een seintje te geven als Poch zich in het buitenland bevond, "voortkwam uit Argentijns strafrechtelijk onderzoek".