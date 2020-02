Eis 2 jaar cel voor inrijden op publiek bij cross in Leende

Tegen de 21-jarige autocrosser Ponserello M. uit Reuver is twee jaar celstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, omdat hij zou zijn ingereden op publiek bij een cross in Leende. Dat gebeurde op 15 september. De officier van justitie beschuldigde M. maandag bij de rechtbank in Den Bosch van een poging tot doodslag.