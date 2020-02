1750 extra fietsparkeerplekken bij Rotterdam Centraal

Op en rond Rotterdam Centraal komen 1750 extra parkeerplekken voor fietsen. Dat maakte de gemeente Rotterdam maandag bekend. Er kunnen ook fietsen staan met een afwijkend formaat, zoals bakfietsen en tweewielers met een mand voorop. Volgens de gemeente is het aantal fietsers in Rotterdam in tien jaar met 60 procent gestegen. Bij Rotterdam Centraal zijn nu 6300 fietsparkeerplekken en dat zijn er volgens een gemeentewoordvoerder "te weinig".