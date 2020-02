Kritiek op Merkel over terugtrekking beoogd opvolger

Nadat maandag plotseling bekend was geworden dat de beoogde opvolger van de christendemocratische bondskanselier Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, de handdoek in de ring gooit, ligt ook Merkel onder vuur.

Een vooraanstaand partijgenoot van Merkel en 'AKK' (Annegret Kramp-Karrenbauer), voormalig CDU-minister Volker Rühe, zei tegen Duitse media dat het falen van AKK niet alleen haar in de schoenen kan worden geschoven. "We moeten niet vergeten wie Kramp-Karrenbauer tot partijleider heeft gebombardeerd en tot toekomstig kandidaat-bondskanselier." Rühe suggereert zo dat hij de huidige crisis in de CDU vooral aan Merkel wijt.

Hij vindt ook niet dat Merkel weer als partijvoorzitter zou kunnen functioneren. Volgens Rühe moet de CDU af van het idee dat de functies bondskanselier en partijvoorzitter door één persoon bekleed worden.