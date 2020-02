Johnson wil brug bouwen tussen Schotland en Noord-Ierland

De brug, die waarschijnlijk zo'n 34 kilometer lang wordt en tussen Portpatrick in Schotland en Larne in Noord-Ierland moet komen, maakt deel uit van Johnson's plan om de Britse infrastructuur nieuw leven in te blazen.

De brug gaat naar verwachting op de Öresund-brug lijken, de brug tussen Zweden en Denemarken. Die brug heeft ook twee treinsporen. Er gaan meer dan 60.000 reizigers per dag overheen.

Critici vinden het plan geldverspilling en zijn bang dat het mislukt, net zoals het voorstel voor de Garden Bridge in 2014 mislukte. Johnson, toen burgemeester van Londen, hield toezicht op dat voorstel voor een voetgangersbrug met bomen en planten over de rivier de Theems. Het project kostte enorm veel geld maar de brug is er nooit gekomen.