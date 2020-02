Heistelling valt tegen flatgebouw in Rotterdam

In de Rotterdamse wijk Katendrecht is een heistelling omgevallen en tegen de gevel van een huizenblok van zes verdiepingen terechtgekomen. Onduidelijk is of de harde wind daarbij een rol heeft gespeeld. Er zijn volgens de veiligheidsregio geen berichten over gewonden, maar wel is er forse schade ontstaan aan de gevel.

Hulpdiensten zijn ter plaatse. Ze zijn bezig om woningen aan de Sumatraweg te ontruimen.

Met een heistelling worden heipalen de grond in gewerkt.