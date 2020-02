'Productie smartphones fors lager door coronavirus'

De uitbraak van het nieuwe coronavirus in China zorgt ervoor dat de productie van smartphones in de eerste drie maanden van dit jaar met een achtste daalt. Dat voorspelt marktonderzoeker TrendForce, die denkt dat onder meer Huawei en Apple de meeste last ondervinden van het virus. De verwachte daling zou betekenen dat de productie op het laagste niveau in vijf jaar uitkomt.

Door de uitbraak van het virus zijn veel fabrieken in China ruim twee weken dicht gebleven rond Chinees Nieuwjaar, waar één week gepland was. Vanaf deze week gaan mondjesmaat weer fabrieken open, maar daarbij hangt het ook af van de plaats waar de fabrieken staan of dat al mag. Elektronicaproducent Foxconn, die onder meer de iPhone van Apple in elkaar zet, mocht bijvoorbeeld een fabriek in Shenzhen nog niet openen van de plaatselijke autoriteiten totdat het bedrijf extra gezondheidsmaatregelen neemt.

De maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, treffen overigens niet alleen techbedrijven. Ook verschillende autobedrijven gaven al aan de productie te moeten verminderen omdat ze minder onderdelen krijgen.