Cruiseschip met Nederlanders aan boord mag naar Thailand

Het cruiseschip de Westerdam mag aanmeren in een Thaise haven nu zeker is dat geen mensen aan boord het nieuwe coronavirus hebben. Het schip van de Holland-Amerika Lijn mocht eerder niet aanmeren in Japan. Aan boord van de Westerdam zouden ook ruim negentig Nederlanders zijn.

Van een patiënt werd vermoed dat die besmet was met het longvirus. Het schip heeft 1455 passagiers en 802 bemanningsleden aan boord. "Van Nederlanders op het schip is nog geen verzoek om consulaire bijstand gekomen", aldus Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Bij Japan ligt een ander cruiseschip in quarantaine. Daar hebben zeker 130 mensen het virus. Dat schip heeft vijf Nederlanders aan boord. "Met hen is dagelijks telefonisch contact", zegt de woordvoerster. "Voor zover bekend is geen van de vijf Nederlanders besmet." Om privacyredenen zegt het ministerie niets over de identiteit van het vijftal.