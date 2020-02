Jos B. wil nog altijd niets zeggen over Nicky Verstappen

Jos B. wil nog altijd niets verklaren over de dood van Nicky Verstappen. Dat zei hij maandag aan het begin van de zitting in de rechtbank in Maastricht. De 57-jarige B. ontkent er iets mee te maken te hebben, verder zwijgt hij. Dat zal hij ook maandag weer doen, zei hij bij aanvang van de zitting.

In de rechtbank is maandag de vijfde en waarschijnlijk laatste voorbereidende zitting in deze zaak. B. wordt verdacht van het ontvoeren, seksueel misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky. B. is tot nu toe nog bij iedere zitting verschenen. De rechtbank Maastricht bespreekt onder meer de stand van het onderzoek en de hechtenis van B. In mei staat de inhoudelijke behandeling van de zaak gepland.

De jongen uit Heibloem verdween in augustus 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam iets verderop gevonden.

B. werd in de zomer van 2018 na een klopjacht in Spanje aangehouden na een DNA-match.