'Brandweer rukte bijna 2250 keer uit tijdens storm'

De brandweer heeft zondag bijna 2250 keer moeten uitrukken na meldingen over stormschade en wateroverlast. In Amsterdam werd 126 keer gealarmeerd en in Rotterdam 94, gevolgd door Den Haag (68 meldingen), Utrecht (45) en Hilversum (31). "De hulpdiensten hadden de hele dag de handen vol aan de gevolgen van storm Ciara", aldus Alarmeringen.nl.

In de afgelopen vijf jaar was alleen de storm die op 18 januari 2018 over Nederland raasde ernstiger, als het gaat om het aantal meldingen van stormschade of wateroverlast. Toen werd er meer dan 3000 keer gealarmeerd. Tijdens Ciara ging het zondag om 2247 meldingen.