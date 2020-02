130.000 huizen door storm zonder stroom in Frankrijk

In 32 Franse departementen is code oranje afgegeven vanwege Ciara. De dienstregeling van de Franse spoorwegen is flink ontregeld door de storm en op de weg staan veel files.

In België komt het verkeer maandag weer op gang nadat de storm grote delen van het treinverkeer had platgelegd. Sinds zondagavond was er een snelheidsbeperking van 80 kilometer per uur ingesteld, die is maandag weer opgeheven. Ook de Thalys en de Eurostar reden langzamer dan normaal.