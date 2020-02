Strengere maatregelen Britse overheid tegen coronavirus

Het Verenigd Koninkrijk heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China uitgeroepen tot "serieuze en directe dreiging voor de gezondheid". Daardoor kunnen meer ingrijpende maatregelen worden genomen door het ministerie van Gezondheidszorg.

"De maatregelen die nu kunnen worden genomen, zijn een goede manier om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en te vertragen", aldus het ministerie in een verklaring. De Chinese stad Wuhan, waar het virus uitbrak, wordt net als de provincie Hubei gezien als geïnfecteerd gebied. De Britse ziekenhuizen Arrowe Park Hospital en Kents Hill Park zijn aangewezen om besmette mensen te behandelen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn vier gevallen van het longvirus vastgesteld. Zondag is in het oosten van Frankrijk het virus geconstateerd bij vijf Britten die op skivakantie waren.