Ruim 3,8 miljoen kijkers voor finale Heel Holland Bakt

Ruim 3,8 miljoen tv-kijkers zagen zondagavond de finale van Heel Holland bakt. Daarin was te zien hoe docent Anouk de zevende editie van het bakprogramma won van haar medefinalisten Jeanette en Esther. De finalisten maakten in de laatste uitzending een eetbare kubus, een surprisedessert en een anderhalf meter lang taartspektakel.

Met 3.820.000 kijkers en een marktaandeel van ruim 53 procent was het programma van Omroep MAX het best bekeken programma van de dag, blijkt maandag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Maar het is net geen record. Het record blijft staan op de finale van het zesde seizoen, toen 3.983.000 kijkers afstemden op NPO 1.

Vanwege de storm Ciara werden ook de nieuwsuitzendingen goed bekeken. Naar het NOS Journaal van 20.00 uur keken bijna 3.376.000 mensen, terwijl het RTL Nieuws van 19.30 uur 1.572.000 kijkers aan zich wist te binden.