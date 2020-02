Treinen grotendeels op schema ondanks storm

Op de meeste plaatsen lijkt de treindienst maandag goed op gang te komen. Sommige treinen zijn wel korter en daardoor zal het in de trein drukker zijn dan normaal, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen. In de nacht van zondag op maandag waren er nog tientallen meldingen van omgewaaide bomen op het spoor of plastic of andere spullen in de bovenleiding.