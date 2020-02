Laura Dern wint eerste Oscar voor Marriage Story

De Amerikaanse actrice Laura Dern heeft zondag haar eerste Oscar in ontvangst mogen nemen. Zij werd bekroond als beste bijrolactrice voor haar rol in het drama Marriage Story. Dern speelt een gehaaide advocaat die een vrouw begeleidt bij haar scheiding.

Het was de derde maal dat de 52-jarige actrice genomineerd was voor het prestigieuze beeldje. Zij nam het dit jaar op tegen Margot Robbie, Kathy Bates, Scarlett Johansson en Florence Pugh. Marriage Story is een van de titels waarmee Netflix zichzelf het afgelopen jaar profileerde als serieuze speler op de filmmarkt.

Dern won al talloze prijzen voor de rol en was absoluut favoriet. Zij droeg haar prijs op aan haar ouders, acteurs Diane Ladd en Bruce Dern. "Ze zeggen altijd: je moet je helden niet ontmoeten. Maar als je echt gelukkig bent, krijg je ze wel als je ouders."

Verder prees Dern regisseur/scenarist Noah Baumbach en bedankte hem voor de film. "Het is een prachtige film over liefde, en over het overkomen van hobbels in de naam van de liefde, je familie en onze planeet."