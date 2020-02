Spike Lee eert Kobe Bryant tijdens Oscaruitreiking

Ook op de rode loper voorafgaand aan de 92ste Oscaruitreiking werd aan Kobe Bryant gedacht. De onlangs overleden en, met name in Los Angeles, zeer geliefde basketballer werd door regisseur Spike Lee geëerd toen hij de rode loper betrad. Lee droeg een paars/gele smoking, in de kleuren van de Los Angeles Lakers. Dat is de club waarvoor Bryant 20 jaar lang uitkwam.