Honderden Nederlandse treinreizigers gestrand in Brussel

Nederlandse treinreizigers die zondagavond met de Thalys vanuit Parijs op weg waren naar Amsterdam zijn niet verder gekomen dan Brussel. Een woordvoerder van de NS laat weten dat het gaat om de twee laatste treinen met eindbestemming Amsterdam. "Ik weet niet om hoeveel mensen het exact gaat, maar zeker enkele honderden Nederlanders zijn getroffen."

De treinen hadden volgens hem als gevolg van storm Ciara dermate veel vertraging opgelopen dat doorreizen geen optie meer was. De getroffen reizigers zijn ondergebracht in hotels in de Belgische hoofdstad.