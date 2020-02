Dodental door nieuwe coronavirus stijgt

Het aantal doden door het nieuwe coronavirus is gestegen naar 905. Dat zijn er exact 100 meer dan een dag geleden. Op één persoon na vielen alle doden in China. In de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, zijn de afgelopen 24 uur 91 mensen gestorven. Dat heeft de gezondheidscommissie van de provincie maandag bekendgemaakt.

Het aantal bevestigde besmettingen in Hubei steeg met ruim 2500 gevallen en ligt op 29.631. In heel China zijn tot nog toe bijna 40.000 gevallen geregistreerd sinds het virus in december opdook in de stad Wuhan.