Bouterse vindt opvolger voor opgepakte directeur centrale bank

Justitie verdenkt Van Trikt van het vervalsen van data van leningen en belangenverstrengeling. De Centrale Bank van Suriname had zelf het Openbaar Ministerie (OM) verzocht een onderzoek te beginnen naar onrechtmatig handelen door de hoogste baas.

Onder het bewind van Van Trikt is ook 100 miljoen Amerikaanse dollar op oneigenlijke manier gebruikt. Dit geld behoorde tot het vermogen van de banken dat bij de centrale bank was gestald. Maar het gebruik ervan valt niet onder het onderzoek van het OM.

Door het schandaal is veel onrust in de samenleving ontstaan. Ook staat de koers van de Surinaamse dollar onder druk en stijgen de prijzen.

De man die Bouterse voordraagt, in eerste instantie voor zes maanden, had eigenlijk bedankt voor de eer. Hij werd ook niet gesteund door de bankiersvereniging. Maar Bouterse had moeite een geschikte kandidaat te vinden en kwam alsnog bij Proeve uit. Hij was was lange tijd directeur van de grootste handelsbank van het land, De Surinaamse Bank. In 2017 werd hij wegens slechte resultaten ontslagen, maar later werd dat teruggedraaid.