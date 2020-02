'Trump wil meer geld voor Defensie en minder voor armen'

Volgens de anonieme bronnen wil Trump onder meer bezuinigen op programma's waar arme Amerikanen profijt van hebben, zoals voedselbonnen en Medicaid, dat mensen met lage inkomens aan een zorgverzekering helpt.

Hoewel Trump in zijn plannen voor de lange termijn aanstuurt op verlaging van het Amerikaanse begrotingstekort, wil hij daar in het begrotingsjaar dat op 1 oktober begint - en met presidentsverkiezingen in november op komst - nog geen begin mee maken.

Biljoen

Alles bij elkaar opgeteld wil de Amerikaanse president 4,8 biljoen dollar uitgeven, ruim een biljoen meer dan de federale overheid aan belastingen binnenkrijgt. Een biljoen (trillion in het Engels) is duizend miljard.

Het onafhankelijke Congressional Budget Office raamde het tekort vorige maand op 4,6 procent van het bruto binnenlands product, een stuk hoger dan de 3 procent die in Europa is afgesproken als maximaal toegestaan begrotingstekort.