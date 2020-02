Zware zuidwesterstorm legt verkeer plat en veroorzaakt schade

Zuidwesterstorm Ciara raast zondagavond even na 21.00 uur nog steeds over het land. De storm veroorzaakte gedurende de dag al veel overlast en schade. Ook maandag wordt zowel op de weg als op het spoor en in de lucht nog hinder door zware windstoten verwacht.

In de loop van de dag nam de wind in sterkte toe. Ciara was even voor 19.00 uur aan de kust op het hoogtepunt, met zeer zware windstoten van meer dan 120 kilometer per uur. De ANWB riep in de middag weggebruikers op niet de weg op te gaan als het niet echt hoefde. Omgevallen bomen blokkeerden wegen en treintrajecten door heel het land. Ook hield de harde wind tal van vluchten aan de grond en ook veerdiensten hielden er helemaal of gedeeltelijk mee op.

In Rotterdam moesten bewoners van veertig woningen hun huis uit omdat een stuk dak van een flatgebouw was losgewaaid. De landelijke meldkamers en verzekeraars hadden hun handen vol en kregen veel meldingen over schade door weggewaaide dakpannen en omgewaaide bomen. Puien van winkels in Winschoten en Hoogezand waaiden kapot. Dierenparken besloten eerder dicht te gaan of de toegangshekken zondag helemaal niet te openen.

Zware ochtendspits

Mensen die er zelf niet op uit wilden voor een maaltijd vingen bij meerdere bezorgservices ook bot: zowel Thuisbezorgd als Deliveroo en Domino's hielden uit veiligheidsoverwegingen bezorgers binnen.

Maandag moeten reizigers en weggebruikers ook nog rekening houden met mogelijke problemen door de harde wind. De NS verwacht dat het treinverkeer maandag nog last kan hebben van de gevolgen van de storm. Mogelijk is niet alle schade op de treintrajecten voor maandagochtend hersteld. De ANWB verwacht eveneens drukte op de weg en spreekt van een zware ochtendspits. Ook mensen die met het vliegtuig willen maandag, moeten rekening houden met mogelijke vertragingen en annuleringen.

Later zondagavond en in de nacht naar maandag verdwijnen de zeer zware windstoten van 100-120 km/uur van het noordwesten uit, zo zegt het KNMI. "Maar zware windstoten van 75-100 km/uur houden waarschijnlijk de gehele maandag aan. Maandagmiddag neemt de wind in het oosten (tijdelijk) af."