Coronavirus: twee nieuwe besmettingen via Frans skioord

Het nieuwe coronavirus is zondag bij nog eens twee mensen in Europa vastgesteld: bij een persoon in het Verenigd Koninkrijk en bij een Brit op het Spaanse eiland Mallorca. Hun besmetting houdt verband met die van vijf Britten die het virus opliepen in een vakantiehuis in de Franse Alpen, zo maakten gezondheidsautoriteiten in de betrokken landen zondag bekend.