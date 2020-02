Maandagochtend mogelijk nog hinder op het spoor door de storm

De NS verwacht dat het treinverkeer maandag nog last heeft van de problemen die de storm zondag veroorzaakt. Omdat de storm zondag tegen 20.00 uur nog niet is gaan liggen, is het mogelijk dat niet alle schade voor maandagochtend kan worden hersteld, zo meldt de NS. Wat de precieze impact is voor het treinverkeer maandagochtend, is niet in te schatten.

NS adviseert reizigers van te voren de reismogelijkheden te checken en kort voor vertrek de actuele informatie op de reisplanner te raadplegen.