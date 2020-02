Storm Ciara aan de kust op hoogtepunt

De zware zuidwesterstorm Ciara was even voor 19.00 uur aan de kust op het hoogtepunt, met zeer zware windstoten van meer dan 120 kilometer per uur. Volgens Weeronline worden de heftige windstoten veroorzaakt door de storm in combinatie met een zware buienlijn.

De verwachting is dat komende uren de wind aan de kust afneemt, maar dat het binnenland de zwaarste windstoten nog krijgt. "Hierbij is grote kans op stormschade en tijdens de buienlijn is het echt beter om binnen te blijven", aldus de weerdienst.

"De buienlijn trekt komende uren van noordwest naar zuidoost over het land. Landinwaarts is de windkracht voor de buienlijn 6 of 7 met windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur. Tijdens de passage van de buienlijn haalt de wind ineens heel hard uit met windstoten van 120 tot mogelijk 130 kilometer per uur. Juist deze plotselinge snelheidstoename zal veel schade veroorzaken. Nadat de buienlijn is gepasseerd luwt de wind. Dit gebeurt rond middernacht als laatste in Limburg."