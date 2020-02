Telefoons landelijke meldkamer staan roodgloeiend door storm

De telefoons bij de landelijke meldkamer staan roodgloeiend door de storm die momenteel over ons land raast. Bellen er normaal gesproken op een zondag zo'n honderd mensen per kwartier naar 112, nu zijn dat er rond de driehonderd, zegt een woordvoerder van de politie. "Dit aantal loopt gestaag op, want de verwachting is dat de storm rond 19.00 uur op zijn sterkst is."