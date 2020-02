UNHCR, motorclub, Afrikanen en Roemenen varen mee met botenparade

De roemruchte botenparade staat bekend als het jaarlijkse hoogtepunt van de Pride Amsterdam. Het evenement, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de rechten en acceptatie van lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen, bestaat in 2020 25 jaar. Het thema is dit jaar 'Take pride in us'.

"Helaas is het nog steeds niet gewoon om anders te zijn", zei directeur Lucien Spee van Pride Amsterdam. "Een samenleving waarin je sekse, gender, oriëntatie er niet toe doet en simpelweg een gegeven is."

Nieuwe ambassadeurs

Voor de botenparade hadden 95 kandidaten zich ingeschreven. Een speciale commissie koos de tachtig mooiste en meest aansprekende deelnemers.

De organisatie maakte verder een aantal nieuwe samenwerkingen bekend. Zo wordt Booking.com de nieuwe hoofdsponsor en komt de Koninklijke Nederlandse Munt met een speciale jubileumpenning. Ook zijn de zes nieuwe ambassadeurs onthuld, onder wie Robin Ramos, die zich speciaal inzet voor jongeren, en Eerste Kamerlid (D66) Boris Dittrich.

Pride Amsterdam duurt negen dagen, van 25 juli tot en met 2 augustus.