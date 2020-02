Harde wind dwingt NK tegenwindfietsen tot stoppen

Het NK Tegenwindfietsen op de Oosterscheldekering in Zeeland is vroegtijdig afgebroken als gevolg van de harde wind. Toch kijkt organisator Robrecht Stoekenbroek tevreden terug op de zesde editie, die bij de individuele deelnemers is verreden zonder incidenten.

Nadat zes teams van start waren gegaan werd de ploegentijdrit rond 13.45 uur gestaakt. Volgens de organisatie waaide het te hard om met aanhangers met de fietsen erop over de Oosterscheldekering te rijden. "We hadden een praktisch bevoorradingsprobleem." Gevaarlijk werd het volgens de initiatiefnemer niet voor de rijders, omdat die "door de wind helemaal tot stilstaan werden geblazen."

De deelnemers leggen een traject van 8,5 kilometer af op een gewone herenfiets zonder versnellingen met windkracht 8 of 9 "vol op je knar". De editie is volgens de initiatiefnemer onder eerlijke omstandigheden verreden. De winnaars bij de mannen en vrouwen, Max de Jong en Lisa Scheenaard, prolongeerden hun 'titel', maar deden er twee à drie minuten langer over dan bij de vorige editie in december 2018.