Schade en vertragingen op het spoor door storm

Op diverse plaatsen in het land zorgt de storm voor schade op het spoor. Dat leidt tot vertraging voor reizigers. "We zien inmiddels dat het forse hinder en vertraging oplevert", zegt een NS-woordvoerder.

Door een omgevallen boom op het spoor bij Wierden is geen treinverkeer mogelijk tussen Apeldoorn en Enschede en op het traject Zwolle-Enschede. Door een defecte bovenleiding als gevolg van de storm rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg. "Tussen Zaandam-Enkhuizen is een vlag in de bovenleiding gewaaid, waardoor er tot nader order geen treinen rijden op dit traject."

De Nederlandse Spoorwegen gaven eerder al het advies om kort voor vertrek de NS Reisplanner te raadplegen en het weerbericht in de gaten te houden.

ProRail en NS besloten zaterdag dat de treinen zondag in principe volgens de geplande dienstregeling rijden. Mede omdat er op zondag altijd minder treinen rijden, is geen stormdienstregeling ingesteld.