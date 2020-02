Zwitsers bekrachtigen discriminatieverbod lhbt

Het referendum over discriminatie op grond van seksuele oriëntatie vloeit voort uit nieuwe regels die het bestaande verbod te discrimineren uitbreidt met een uitdrukkelijk verbod homoseksuelen te discrimineren. Tegenstanders zien dat als een bedreiging van de vrijheid van meningsuiting. Ze legden het de kiezers voor in de hoop op een 'nee' . Maar die opzet heeft volgens Zwitserse media duidelijk gefaald. In beide referenda is de meerderheid naar verwachting rond de 60 procent van de uitgebrachte stemmen.

De Zwitsers stemmen vaak tegelijkertijd in referenda over een heleboel vraagstukken, zowel nationale als plaatselijke. In het kanton Aargau is bijvoorbeeld gestemd voor regels die het daar moeilijker maken een Zwitsers paspoort te verwerven. In Genève hebben de kiezers de afschaffing van de hondenbelasting teruggedraaid. In Sankt Gallen wees 53 procent van de kiezers een plan af om voortaan per referendum te bepalen wat gemeenteambtenaren verdienen.