'Storm zwaarder dan verwacht'

De zuidwesterstorm Ciara is tot dusver zwaarder dan verwacht. Op de Noordzee wordt nu op verscheidene plaatsen windkracht 11 gemeten, meldt Weeronline. Eerder was uitgegaan van een storm met ruim windkracht 10. Voor Noord-Holland en de Wadden is code oranje van kracht. Dat houdt in dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer, met risico op schade, letsel of veel overlast.

Op Vlieland was tussen 12.00 en 13.00 de windkracht gemiddeld 10. De zwaarste windstoot op het eiland had een snelheid van 129 kilometer per uur. Dat is de zwaarste windstoot die tot nu toe tijdens deze storm in Nederland op het land is gemeten.

Mogelijk bereikt de wind op de westelijke Wadden en langs de kust van Noord-Holland later zondagmiddag kort windkracht 11. Daarbij is kans op zeer zware windstoten tot 130 km per uur.

De zware storm houdt aan de kust aan tot begin van de avond, wanneer buien met zeer zware windstoten van ongeveer 130 kilometer per uur passeren. Daarna verdwijnt de storm, maar blijft het onstuimig.