Staatssecretaris Keijzer wil grens stellen aan immigratie

Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken vindt dat er grenzen moeten worden gesteld aan immigratie. Dat zei ze in het televisieprogramma WNL op Zondag. Haar partijgenoot en vicepremier Hugo de Jonge zei eerder dat 80.000 immigranten per jaar teveel is. Dat onderschrijft Keijzer. "Dat is niet vol te houden. "