Quarantaine cruiseschip Hongkong opgeheven

Duizenden mensen verlaten na een quarantaine van vijf dagen een groot cruiseschip, The World Dream, in Hongkong. De autoriteiten vreesden dat onder de 1800 bemanningsleden mensen waren die mogelijk het nieuwe coronavirus op een eerdere reis in januari hadden opgelopen. Dat blijkt niet het geval.

De passagiers, ook circa 1800 mensen, mogen eveneens van boord. The World Dream heeft in januari op een tocht naar Vietnam drie Chinezen aan boord gehad die later besmet bleken.

Sinds het nieuwe coronavirus in december in Wuhan in centraal China opdook zijn er naar schatting 35.000 mensen besmet geraakt. Ongeveer 16 procent van deze patiënten is ernstig ziek. Meer dan achthonderd patiënten zijn overleden en bijna 2800 patiënten zijn genezen.