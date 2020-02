Storm Ciara bereikt Nederland

Op Texel is zondag rond 09.30 uur windkracht 9 gemeten en daarmee heeft de storm Ciara Nederland bereikt. In de loop van de middag groeit die uit tot een zware storm met kans op zeer zware windstoten tot 130 kilometer per uur. Plaatselijk kunnen de windstoten nog wat zwaarder zijn.

Vooral op dijken en bruggen zal het verkeer last hebben van de harde wind. Rijden met een lege vrachtwagen of een aanhanger is niet verstandig, waarschuwt Weeronline.

Van een officiële storm is nog geen sprake. "Maar dat is een kwestie van tijd. We spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid over een heel uur uitkomt op windkracht 9."