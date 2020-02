In zorgflat De Keersluis aan de Harm Smeengekade in Zwolle woedt een zeer grote brand. Tientallen bewoners worden door hulpdiensten uit hun woningen gehaald. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er vooralsnog geen melding is over mogelijke slachtoffers.

Hoe de brand is ontstaan, is onduidelijk.

Omwonenden wordt vanwege de rook aangeraden deuren en ramen gesloten te houden.