Campagneteam Biden kleineert rivaal Buttigieg in reclame

Het campagneteam van de voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden maakt in een nieuw campagnespotje diens populaire partijgenoot Pete Buttigieg belachelijk. In het filmpje worden de grote nationale en internationale vraagstukken waar Biden zich als rechterhand van president Barack Obama mee bezighield afgezet tegen lokale kwesties waar 'Mayor Pete' zich mee bezighield toen hij burgemeester was van South Bend (Indiana).