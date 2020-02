Jongeren met messen, boksbeugels en bivakmutsen opgepakt

In Rotterdam zijn zes jongeren van 11 tot 15 jaar aangehouden die verschillende wapens, waaronder messen en boksbeugels, op zak hadden en ook bivakmutsen bij zich droegen. Het zestal wordt verdacht van een straatroof in het centrum van de stad, meldt de politie.

Op de Diergaardesingel werden zaterdagavond twee meisjes van hun telefoon beroofd door een groep jongelui. Na de beroving gingen de jongeren ervandoor. De politie kon vijf jongens en een meisje oppakken.

Ook op het nabijgelegen Weena is een meisje van haar telefoon beroofd door een jeugdige groep. De politie onderzoekt of zij slachtoffer is geworden van dezelfde jongeren.