Topdiplomaat EU zegt sorry voor opmerking over 'Greta-syndroom'

EU-buitenlandchef Josep Borrell heeft zijn excuses aangeboden voor een negatieve opmerking over jonge klimaatactivisten. De topdiplomaat van de Europese Unie (EU) had eerder deze week gezegd dat zij lijden aan "wat het Greta-syndroom kan worden genoemd". Europarlementariërs van onder meer de Groenen noemden dat "onacceptabel voor een vertegenwoordiger van de EU".

Borrell (72) doelde met zijn opmerking op de Zweedse tiener Greta Thunberg (17), die met haar schoolstakingen voor een beter klimaatbeleid uitgroeide tot boegbeeld van een internationale jongerenbeweging. De buitenlandcoördinator stelde dat veel jongeren die nu actievoeren voor een toekomst zonder fossiele brandstoffen zich niet realiseren hoeveel geld dit ze zelf zal gaan kosten.

In een tweet bood Borrell zaterdag zijn excuses aan. Hij noemde zijn opmerking "ongepast" en had het nu over "de belangrijke jongerenbeweging die vecht tegen klimaatverandering".

De Europese Commissie heeft verduurzaming tot belangrijkste doel verheven en streeft naar een klimaatneutrale EU in 2050.