KLM stuurt mondkapjes naar China wegens virus

KLM stuurt mondkapjes en andere hulpgoederen naar China wegens het heersende coronavirus. Het materiaal is in het bijzonder bestemd voor de Chinese partners van KLM, de luchtvaartmaatschappijen China Eastern Airlines, China Southern Airlines en Xiamen Air.

Zaterdagochtend overhandigde KLM-baas Pieter Elbers samen met directeur KLM Health Services, Brinio Veldhuijzen van Zanten, een zending van drie containers aan een vertegenwoordiging van China Eastern. "We hebben in de laatste twintig jaar nauwe relaties opgebouwd in China. In deze moeilijke tijd willen wij hen graag bijstaan, daar waar mogelijk", zegt Elbers.

KLM besloot eerder tot zeker 15 maart niet meer naar China te vliegen. De luchtvaartmaatschappij volgt de situatie op de voet en geeft aan dat de gezondheid en veiligheid van het personeel en klanten voorop staan.