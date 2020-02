Trump haalt uit naar legerofficier die tegen hem getuigde

De Amerikaanse president Trump heeft publiekelijk uitgehaald naar legerofficier Alexander Vindman. De luitenant-kolonel werd vrijdag ontslagen uit de Nationale Veiligheidsraad. Vindman had tijdens de afzettingsprocedure tegen de president een getuigenis afgelegd tegenover het Huis van Afgevaardigden. Hij deed dat overigens niet op eigen initiatief: het Huis had hem gedagvaard.

De advocaat van de ontslagen officier zei vrijdag dat Vindman weg moet "omdat hij de waarheid sprak". Trump ging via Twitter op de zaak in. Hij schreef dat Vindman "zeer ongehoorzaam was" en de inhoud van zijn "perfecte telefoontjes incorrect heeft gerapporteerd".

In het verhoor verklaarde Vindman onder meer dat hij "zijn oren niet kon geloven", toen hij hoorde dat Trump zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski tijdens een telefoongesprek vroeg een onderzoek in te stellen naar zijn Democratische rivaal Joe Biden.