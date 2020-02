Code oranje voor tweede helft zondag wegens storm

Het hele land krijgt zondagochtend en in de eerste helft van de middag te maken met zware windstoten van 75 tot 100 km per uur. Vanaf de tweede helft van de middag neemt de wind verder toe en komen er in het noordwesten zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur voor. Verder landinwaarts zijn pas in de avond zeer zware windstoten mogelijk, vooral bij zware buien. Vanwege de zeer zware windstoten is code oranje van kracht.

Later zondagavond en in de nacht naar maandag verdwijnen de zeer zware windstoten.

Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer, met risico op schade, letsel of veel overlast.